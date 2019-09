‘Centrale banken moeten voorspelbaar zijn’

Aanstaand president van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde vindt dat centralebankiers voorspelbaar moeten zijn. Ook moet het beleid van de centrale banken gebaseerd zijn op “feiten en economische gegevens”. “Er is al genoeg onzekerheid op de wereld om daar ook nog onzekerheid aan toe te voegen over wat centrale banken gaan doen.”

Lagarde, die de opvolger wordt van Mario Draghi die eind oktober afzwaait als baas van de ECB, wil zorgen dat de beleidsbepalers in Frankfurt zich blijven richten op wat belangrijk is. Ze noemt in het bijzonder “het creĆ«ren van banen, productiviteit en stabiliteit”.

De 63-jarige Lagarde wordt de eerste vrouw aan het roer van de ECB. Eerder was ze al de eerste vrouw aan de top van het Internationaal Monetair Fonds en de eerste vrouwelijke Franse minister van Economische Zaken. Haar kracht ligt naar eigen zeggen in het verzamelen van sterke teams en hun kennis te benutten.