Google pompt miljarden in datacenters Europa

Google investeert de komende twee jaar 3 miljard euro in het verder uitbouwen van zijn datacenters in Europa. Hiermee loopt het sommetje van Google’s investeringen in de Europese internetinfrastructuur op tot zo’n 15 miljard euro, opgeteld sinds 2007.

De verdeling van de investeringen per land zijn niet bekendgemaakt. Google specificeerde alleen maar dat 600 miljoen euro bestemd is voor de uitbreiding van een datacentrum in Finland.

Eerder meldde de Amerikaanse techreus 1 miljard euro in Nederland te investeren voor de bouw van een nieuw datacentrum in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon en de uitbreiding van een bestaand serverpark in de Eemshaven in Groningen. Sinds 2016 investeerde Google zo’n 2,5 miljard euro in datacenters in Nederland.

Google maakte daarnaast donderdag een investering bekend in achttien hernieuwbare energieprojecten. Tien daarvan bevinden zich in Europese landen als Finland, Zweden, Belgiƫ en Denemarken. Het Europese deel van de investering is 1 miljard euro.