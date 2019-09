Losgeslagen handelaar verspeelt 320 miljoen

Een oliehandelaar in Singapore heeft met ongeautoriseerde deals 320 miljoen dollar verspeeld voor zijn werkgever Petro-Diamond Singapore. De Chinees is op straat gezet. Ook is aangifte tegen hem gedaan.

De handelaar werkte sinds november vorig jaar voor het dochterbedrijf van het Japanse conglomeraat Mitsubishi. Volgens Mitsubishi vermomde hij de heimelijke deals als aankopen voor klanten. Dat deed hij sinds januari meerdere keren.

In juli kwamen er grote verliezen aan het licht bij het bedrijf met de derivatenhandel. Dat hing samen met een flinke daling van de olieprijzen. De medewerker kwam in beeld toen hij in augustus afwezig was op zijn werk, waarna een onderzoek werd gestart.

Het verlies van 320 miljoen dollar, zo’n 290 miljoen euro, zal niet direct problemen opleveren voor Mitsubishi. De jaarwinst van het concern komt naar verwachting uit op omgerekend ruim 5 miljard euro.

Het geval met de sjoemelende Chinees is zeker niet de eerste keer in de oliesector dat deals zorgden voor grote verliezen. het Duitse Metallgesellschaft ging in 1994 voor 1,2 miljard dollar het schip in door een mislukte handelsstrategie. Tien jaar later verloor China Aviation Oil 550 miljoen dollar door niet goed in te spelen op de stijgende olieprijzen.

Iets recenter werd het Japanse Mitsui in 2007 gedwongen zijn divisie in Singapore te sluiten nadat een sjoemelende handelaar 81 miljoen had verloren met handel in het oliebijproduct nafta. De handelaar en zijn chef gingen de cel in. Afgelopen december schorste de Chinese oliehandelsreus Unipec twee medewerkers na betrokkenheid bij verliezen van ongeveer 656 miljoen dollar.