Meer geld nodig voor redding Thomas Cook

Thomas Cook heeft extra financiële hulpmiddelen nodig voor een reddingsplan van de reis- en vliegorganisatie. Het bedrijf laat weten nog eens 200 miljoen Britse pond te willen lenen om een faillissement af te wenden.

Eerder ontvouwde Thomas Cook al een reddingsplan waarbij een grote aandeelhouder en schuldeisers met 900 miljoen pond over de brug komen. De nieuwe kredietfaciliteit die Thomas Cook wil komt daar bovenop.

Op de beurs in Londen ging het aandeel hard onderuit na de bekendmaking van de nieuwe details. Voor het plan moeten naar verwachting namelijk nieuwe aandelen worden uitgegeven, waardoor de waarde van bestaande stukken verwatert. Ook is het nog maar de vraag of het reddingsplan slaagt.

De 170 jaar ouder reisorganisatie zucht onder een grote schuldenlast. Tegelijkertijd zijn de resultaten van Thomas Cook al een tijdlang zwak, wat het bedrijf onder meer wijt aan brexitonzekerheid en het uitzonderlijk zomerse weer vorig jaar. Die laatste factor zou ervoor hebben gezorgd dat veel Britten thuis bleven in plaats van een zonvakantie boekten.