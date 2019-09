Staking GM raakt nu ook toeleveranciers

De staking bij General Motors (GM) begint na vier dagen ook toeleveranciers te raken. Onderdelenmakers die aan de automaker leveren leggen noodgedwongen de productie stil en sturen personeel naar huis, zo schrijft The Washington Post.

Bij GM legden maandag bij 33 fabrieken bijna 46.000 medewerkers het werk neer. De eerste staking in twaalf jaar duurt voort tot er een een doorbraak is in de onderhandelingen over een nieuwe vierjarige cao. Donderdag werd er volgens vakbond UAW voortgang geboekt, maar vermoedelijk niet genoeg om een vijfde stakingsdag te voorkomen.

Toeleveranciers werden nog niet direct getroffen door de staking, maar inmiddels heeft het geen zin meer om door te blijven draaien met de productie van auto-onderdelen zolang er geen auto’s van de band rollen bij GM. Economen schatten dat aan elke baan bij automakers zes tot acht banen gekoppeld zijn verderop in de sector.