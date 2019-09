Vopak duidelijk koploper in rode AEX

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een kleine min de handel uit gegaan. Tankopslagbedrijf Vopak was veruit de sterkste stijger in de index, geholpen door een positief analistenrapport. Elders in Europa was het beeld gemengd. Beleggers leken het wat rustiger aan te doen, na een hectische week met versoepelde monetaire maatregelen van centrale banken, heftige bewegingen op de oliemarkt en geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie 0,3 procent lager op 577,44 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 837,44 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Londen sloot 0,2 procent lager.

Vopak won in de AEX 4,6 procent. Jefferies verhoogde zijn advies voor het tankopslagbedrijf naar kopen en zette het koersdoel hoger. De markt voor olieopslag gaat naar verwachting van analisten een opleving tegemoet.

Philips sloot 0,6 procent lager. Het bedrijf heeft zijn resterende belang van bijna 11 procent in voormalig dochterbedrijf Signify verkocht. De transactie bracht ongeveer 357 miljoen euro op. Verder kreeg Philips een adviesverhoging van Barclays. Verlichtingsbedrijf Signify zakte op zijn beurt bij de middelgrote fondsen 5,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam was er aandacht voor Sligro (min 3 procent). Het groothandelsbedrijf kreeg een claim aan de broek van het consortium Jumbo en Coop. De twee supers namen vorig jaar de EMTÉ-winkels van Sligro over, maar volgens hen ontwikkelde de winstgevendheid van die winkels zich niet zoals verwacht. Sligro noteert vrijdag ook ex dividend.

De Britse bank RBS won in Londen 2,6 procent na de bekendmaking van Alison Rose als nieuwe topvrouw. De geplaagde reisorganisatie Thomas Cook kelderde in de Britse hoofdstad bijna 23 procent. Details over het financieel reddingsplan van de reis- en luchtvaartorganisatie vielen niet in goede aarde.

In Dublin won Ryanair 0,8 procent. Britse piloten van de prijsvechter zetten volgens het Ierse bedrijf voorlopig een streep door hun stakingsacties.

De euro was 1,1001 dollar waard, tegen 1,1063 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 58,81 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 64,91 dollar per vat.