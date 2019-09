‘Weinig communicatie en info Hudson’s Bay’

Hudson’s Bay laat momenteel weinig los over wat de plannen zijn met het langjarig gehuurde vastgoed van de warenhuisketen. Dat zegt topman Jeroen Lokerse van Cushman & Wakefield tegen het ANP. De vastgoedonderneming treedt als adviseur op voor “het grootste deel van de verhuurders” van Hudson’s Bay. “Er moet snel duidelijkheid komen.”

Hudson’s Bay sluit voor het einde van het jaar de deuren van zijn 15 filialen in Nederland. “Er is bij niemand paniek, omdat we al wisten wat er kwam. Maar we willen nu wel informatie en mogelijke oplossingsrichtingen”, aldus Lokerse. Het zou Hudson’s Bay ook sieren als ze aan de vastgoedeigenaren, die ze na het omvallen van V&D met rooskleurige visies aan boord haalden, komen uitleggen wat er fout is gegaan.

De panden zijn langjarig gehuurd door Hudson’s Bay, met een huurgarantie. Momenteel staat van die garantie nog 400 miljoen euro uit. “We gaan natuurlijk in gesprek met de vastgoedeigenaren en andere partijen”, aldus een woordvoerder van Hudson’s Bay eerder al. Lokerse houdt geen rekening met een strijd tussen de vastgoedeigenaren en Hudson’s Bay. “Als je in Nederland afspraken maakt, dan houdt je je daaraan.”

Volgens Lokerse is het heel zuur voor de eigenaren, veelal pensioenfondsen, die tientallen miljoenen euro’s hebben geïnvesteerd in de panden na de ondergang van V&D en voor de komst van Hudson’s. “Er is niet één oplossing voor alle vijftien panden. Het vinden van de beste oplossingen vraagt om maatwerk en creativiteit.” Gemeentes kunnen daarbij helpen door bijvoorbeeld flexibel te zijn met bestemmingsplannen. De kwaliteit van het vastgoed dat nu leeg zal komen is overigens volgens Lokerse nu “vele malen beter” dan ten tijde van de ondergang van V&D. Ook staat de retailmarkt als geheel er beter voor dan in 2016.