Aantal werkende 65-plussers flink gestegen

Het aantal 65-plussers met betaald werk is de afgelopen 15 jaar explosief gestegen. Dat komt deels door de vergrijzing maar ook de arbeidsparticipatie onder ouderen is flink toegenomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar waren in Nederland 255.000 65-plussers betaald aan het werk. Dat waren er in 2003 slechts 75.000. Het aantal 65-plussers steeg in die periode met bijna de helft van 2,1 miljoen naar 3,2 miljoen.

De arbeidsparticipatie onder de hele groep mensen ouder dan 65 jaar verdubbelde in die vijftien jaar. Onder 65-jarigen steeg de participatie nog harder, van 1 op de 10 met betaald werk in 2003, naar 1 op de 3 vorig jaar. Dat kwam vooral door de verhoogde pensioenleeftijd, waardoor ouderen langer door moeten werken.