‘ABN begint met afbouw relatie oliebedrijven’

ABN Amro wil af van leningen aan olie- en gasbedrijven. Het bankconcern wil over een aantal jaren alleen nog investeren in duurzame energie. “Het is nog te vroeg om te zeggen wanneer dat precies zal zijn, maar dat zal ver voor 2050 zijn”, zei bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen tegen de NOS.

Tijdens een bijeenkomst van internationale bankiers bij de Verenigde Naties in New York ondertekenen 130 bankiers uit verscheidene landen een overeenkomst. Daarin leggen ze vast dat ze de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs proberen te halen.

“We beloven dat we de goede dingen gaan doen, niet alleen erover praten”, aldus Van Dijkhuizen. “We zijn onze energie-investeringen nu aan het verduurzamen.”