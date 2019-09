AEX begint licht lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag licht lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden overwegend met kleine verliezen. Beleggers hielden vooral de ontwikkeling rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. Ook ging de aandacht uit naar de reissector, na het omvallen van het Britse reisconcern Thomas Cook.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de min op 576,45 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 833,60 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen steeg 0,2 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalproducent ArcelorMittal met een verlies van 2,7 procent na een adviesverlaging door ODDO BHF. ABN AMRO kampte met een adviesverlaging door Santander en verloor 0,7 procent. Levensmiddelenconcern Unilever voerde de stijgers aan met een winst van 0,5 procent.