CO2-uitstoot toegenomen door kouder weer

De CO2-uitstoot is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam voornamelijk door hoger gasverbruik voor verwarming, omdat het in de maanden april, mei en juni kouder was dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitstoot van het broeikasgas CO2 (koolstofdioxide) steeg met 2,9 procent in het tweede kwartaal. Als de cijfers worden gecorrigeerd voor het effect van het koudere weer, dan ging de uitstoot juist met 1,3 procent omlaag.

Meestal draagt de groei van de economie ook bij aan een hogere uitstoot, en daarmee aan de klimaatverandering. In die periode groeide de economie met 1,8 procent. Dat exclusief het effect van het weer toch sprake was van een daling kwam doordat energiebedrijven minder koolstofdioxide uitstootten.