Economische groei iets lager

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat bleek maandag uit een nieuwe berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is lager dan het eerder gemelde groeicijfer, toen nog sprake was van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,5 procent.

De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Ten opzichte van de eerste berekening is vooral het handelssaldo naar beneden bijgesteld. De toename in de periode is vooral te danken aan de consumptie door huishoudens en de investeringen in vaste activa.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 1,8 procent. Volgens de eerste berekening was dat 2,0 procent. Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal met 42.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 40.000, aldus het statistiekbureau.