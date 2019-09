Fosun betreurt ondergang Thomas Cook

Grootaandeelhouder Fosun Group reageert teleurgesteld op het faillissement van Thomas Cook Group Plc. Het Chinese conglomeraat zegt te betreuren dat het niet is gelukt het noodlijdende reisconcern te redden. “We betuigen ons medeleven aan iedereen die wordt getroffen door deze uitkomst.”

Thomas Cook had vorige maand laten weten dat de grootaandeelhouder nog eens 450 miljoen pond (ruim 509 miljoen euro) in het bedrijf zou steken. Dat maakte onderdeel uit van een reddingsplan van 900 miljoen pond. De touroperator liet voor het weekend echter weten dat nog eens 200 miljoen pond nodig was om een faillissement af te wenden.

Fosun treedt niet in detail over mogelijke verdere plannen aangaande Thomas Cook. “Fosun bevestigt dat zijn positie gedurende het hele proces onveranderd bleef”, meldt het conglomeraat. “Maar helaas zijn andere factoren veranderd.”