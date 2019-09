Knot: we moeten leren omgaan met lage rente

Het Nederlandse pensioenstelsel moet zo worden ingericht dat het kan omgaan met een lage of negatieve rente. Dat zegt president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot maandag in een interview met De Telegraaf. “De situatie is bijzonder zorgwekkend”, zegt Knot over de gevolgen voor de pensioenen van een lage rentestand.

Vorige week verlaagde de Europese Centrale Bank de depositorente van min 0,4 procent naar min 0,5 procent, wat volgens Knot laat zien dat de lage rente waar ook pensioenfondsen last van hebben “niet tijdelijk is, maar eerder een quasi-permanent fenomeen”.

Knot geeft aan dat pensioenfondsen nu knopen moeten doorhakken. “Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties.” De DNB-president waarschuwt voor jaren van korten op de pensioenen. Hij noemt dat “zeer onwenselijk” en slecht voor het consumentenvertrouwen. “Dat is ook een argument om op een bepaald moment de pijn te nemen. Als je dit steeds voor je uitschuift, dan hou je ook steeds die onzekerheid. Dat hebben we nu al jaren gedaan, de rek is er een keer uit.”

Knot noemt het ook te gemakkelijk om pensioenkortingen op het conto van de ECB te schuiven, die ook slechts voor een deel de hand heeft in de lage rente. Zo zijn er ook pensioenfondsen die niet hoeven te korten, omdat ze hun vermogen anders hebben belegd. Ook is er in Nederland erg lang gepraat over hervorming van de pensioenen. “Dat heeft tien jaar geduurd. Dan zijn we nu natuurlijk laat.”

Knot uitte vorige week nog stevige kritiek op nieuwe monetaire maatregelen van de ECB om de afzwakkende Europese economie te stimuleren, vooral het voornemen om weer obligaties te gaan opkopen voor 20 miljard euro per maand. In het gesprek met De Telegraaf noemt de DNB-president dit “disproportioneel”.