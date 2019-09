‘Nederlandse Thomas Cook-reiziger verzekerd van vlucht’

Nederlandse reizigers die met een Thomas Cook-reis in het buitenland vertoeven, hoeven niet te vrezen dat hun terugvlucht niet zal doorgaan als gevolg van de problemen bij het moederbedrijf. Dat meldt reisbrancheorganisatie ANVR in een verklaring.

Klanten van Thomas Cook Nederland worden anders dan in andere landen niet vervoerd door de luchtvaartmaatschappij van Thomas Cook zelf. Daardoor kunnen klanten op reis op de geplande datum terugvliegen.

Neckermann en Thomas Cook in Nederland vallen onder de continentale tak van de reisorganisatie en daarmee niet onder het faillissement van het Britse moederbedrijf. De ANVR en ook garantiefonds SGR verwijzen reizigers met vragen of klachten naar Thomas Cook in Hoofddorp, zolang in Nederland niet de status van financieel onvermogen bij SGR is aangevraagd.

Voor reizen van Expedia, waar Neckermann mee samenwerkt, zullen klanten geen problemen ondervinden en gaan reizen ook gewoon door.