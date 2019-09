Onderzoek ING: Europeanen geïnteresseerd in cryptocurrency, maar houden vast aan contant geld

De ING heeft een onderzoek uitgevoerd onder 12.813 Europeanen en heeft daar gisteren de bevindingen van gepubliceerd. De bank vroeg hoe men over cryptocurrencies heeft geleerd en wat men van de toekomst voor cryptocurrencies verwacht. Uit het onderzoek blijkt dat het sentiment omtrent cryptocurrencies in de EU langzaam maar zeker vriendelijker wordt. Echter blijft contant geld het belangrijkst.

Het betreft het zevende onderzoek dat ING uitgevoerd heeft onder de noemer ING International Survey on New Technologies en ook dit keer zijn er opmerkelijke resultaten. Zo geeft 31 procent van de respondenten aan cryptocurrency te beschouwen als de toekomst van online uitgaven en wist maar liefst 82 procent van de Europeanen een van vijf stellingen over cryptocurrencies correct als waar of niet waar te bestempelen. In de laatstgenoemde groep waren de meningen verdeeld omtrent de toe-komst van cryptocurrency. Zo blijkt 41 procent hoge verwachtingen te hebben en 23 procent lage verwachtin-gen. 27 procent van de ondervraagden staat open voor cryptocurrency-producten van bedrijven en instellingen waar zij al mee bekend zijn.

ING geeft ook aan dat bepaalde ontwikkelingen cryptocurrency mainstream lijken te maken. Zo blijken de ontwikkelingen omtrent Facebooks Libra en de Chinese centrale bank, die naar verluidt een eigen cryptocurrency gaat uitbrengen, hieraan bij te dragen. Het onderzoeksrapport beweert dat Europeanen voornamelijk op een passieve manier over cryptocurrency leren.

Europeanen hechten vooralsnog waarde aan contant geld. Zo geeft 54 procent van de respondenten aan dat zij contant geld willen behouden. 24 procent gaf aan geen mening te hebben en 22 procent ziet contant geld het liefst verdwijnen. Volgens de bank zijn onduidelijke regelgeving en praktische toepasbaarheid aspecten die cryptocur-rencies hinderen om mainstream te worden. Zo zijn de koersen te volatiel en heeft de Europeaan niet het gevoel makkelijk een koffie te kunnen afrekenen met cryptocurrency.