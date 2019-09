Pand V&D Nijmegen in najaar weer in gebruik

Het voormalige V&D-pand aan de Grote Markt in Nijmegen heeft nieuwe huurders. In het volledig verbouwde pand op een prominente plek in de Nijmeegse binnenstad openen “in het najaar” vestigingen van sportwinkel Decathlon en woon- en kledingwarenhuis TK Maxx.

De uit de Verenigde Staten afkomstige keten TK Maxx betrekt een ruimte van 2500 vierkante meter, voornamelijk op de begane grond. Decathlon neemt de kelder, met 3200 vierkante meter winkelruimte, in gebruik. Beide winkelketens hebben langjarige huurcontracten getekend, zo meldt eigenaar van het pand CBRE Global Investors.

Sinds de ondergang van V&D eind 2015 is er geen nieuwe huurder gevonden die het hele gebouw van vijf verdiepingen wilde huren. In sommige delen zaten sindsdien (tijdelijk) andere huurders. Het gebouw is met TK Maxx en Decathlon nu volgens CBRE grotendeels verhuurd. Verder zitten er onder meer vestigingen van Costes, New Yorker, Jumbo en La Place.