Thomas Cook neemt geen nieuwe boekingen aan

Het is niet meer mogelijk om een reis te boeken via Thomas Cook Nederland en Neckermann. Dat meldde een woordvoerster van de financieel geplaagde touroperator. De 40.000 tot 50.000 vakantiegangers die tot het einde van de winter al wel een reis hebben geboekt via Thomas Cook, hoeven vooralsnog niet te vrezen.

De maatregel is onder meer bedoeld om duidelijkheid te scheppen als gevolg van de financiƫle problemen met het Britse moederbedrijf. Het is namelijk nog niet duidelijk of het omvallen van Thomas Cook ook einde oefening betekent voor Thomas Cook Nederland. Maar ook als Thomas Cook Nederland zou omvallen, kunnen reizen worden uitgevoerd, benadrukte de woordvoerster.

Thomas Cook is onder meer aangesloten bij garantiefonds SGR. Dat betekent dat geboekte reizen worden overgenomen of dat vakantiegangers hun geld terug krijgen. Momenteel zijn ruim 10.000 Nederlanders op vakantie met de organisatie. Ook voor hen geldt dat de vakantie gewoon afgemaakt kan worden.