Thomas Cook verzorgde vakanties voor miljoenen mensen

De Britse touroperator Thomas Cook heeft faillisement aangevraagd. Een laatste poging om het bedrijf te redden mislukte. Daarmee komt er na 178 jaar een einde aan de oudste reisorganisatie ter wereld. Naamgever Thomas Cook begon in 1841 met het organiseren van treinreizen in Groot-Brittannië. Het bedrijf groeide snel, en bood later ook bootreizen naar Europa en zelfs wereldreizen aan.

Thomas Cook heeft verschillende touroperators in Europa en China. In Nederland is het bedrijf actief onder de merknamen Thomas Cook en Neckermann. Ook bezit de onderneming verschillende hotels en luchtvaartmaatschappijen.

Wereldwijd verzorgt Thomas Cook jaarlijks de vakanties van ongeveer 19 miljoen mensen, waaronder 750.000 Nederlanders. Op dit moment zijn honderdduizenden mensen op reis via het bedrijf. De Britse overheid is begonnen met een grootschalige operatie om alle Britse toeristen naar huis te halen.