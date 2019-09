Vakbond verwijt regering ondergang Thomas Cook

De Britse transportvakbond TSSA heeft de Britse regering verweten vanuit een ideologisch dogma Thomas Cook failliet te hebben laten gaan. Londen had de oude reisgigant kunnen redden, maar het is volgens de TSSA beschamend dat de regering geen vinger heeft uitgestoken om banen te redden.

Op het partijcongres van de linkse Britse partij Labour is de kritiek op de ondergang van Thomas Cook niet mals. Financi├źn-woordvoerder John McDonnell zei teleurgesteld te zijn dat de regering hulp weigerde en de directie zou nu hun bonussen moeten terugbetalen. Grondlegger Thomas Cook (1808-1892) was vrijwel de uitvinder van georganiseerde reizen voor toeristen. De reisgigant was tot 1928 in handen van de familie. Later is het ook enige tijd onderdeel van een staatsbedrijf geweest.

Premier Boris Johnson heeft een verzoek om bijstand van Thomas Cook afgewezen. Het bedrijf vroeg de regering Johnson om 170 miljoen euro krediet. Volgens vakbondsleider Manuel Cortes is er “geen hogere wiskunde voor nodig om te begrijpen dat het redden van deze steunpilaar van de Britse economie goedkoper en beter zou zijn geweest”. De minister van Economische Zaken, Andrea Leadsom, heeft volgens Cortes zelfs geweigerd in gesprek te gaan met de TSSA, ondanks het feit dat het in het land om 9000 banen gaat.

De regering zet volgens Britse media nu veertig vliegtuigen in om de circa 165.000 Britse gestrande vakantiegangers terug te halen.