AEX opent licht hoger

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine winsten. Uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, die stelde dat de handelsgesprekken met China begin oktober zullen worden hervat, zorgden voor enig optimisme bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 575,91 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 830,23 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak was ING Groep met een winst van 1 procent. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. In de MidKap stond bouwer BAM bovenaan met een plus van 1,7 procent. Grootste daler was verlichtingsbedrijf Signify met een min van 0,6 procent.

TomTom won 0,6 procent. De navigatiespecialist stelde tijdens een beleggersdag zijn optimale kapitaalpositie voor volgend jaar te onderzoeken en de mogelijkheid te bekijken om een nieuw aandeleninkoopprogramma op te starten. Het bedrijf kwam ook met doelstellingen voor de middellange termijn.