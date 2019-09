Google plus

Google plus

Neumann ging afgelopen weekend in conclaaf met Jamie Dimon, de topman van JP Morgan. De Amerikaanse zakenbank leidt het voorbereiden van de beursgang en verstrekte in het verleden meerdere leningen aan zowel WeWork als Neumann. Zo heeft Neumann hypotheken bij JP Morgan lopen voor vastgoed, dat hij aan WeWork doorverkocht.

Veel van de onzekerheid rondom de beursgang komt op het conto van de controversiƫle topman Adam Neumann. SoftBank, de grootste investeerder in WeWork, drong onlangs aan op zijn vertrek.

Moederbedrijf The We Company blijft erbij dat WeWork nog dit jaar naar de beurs gaat. Vorige week deden verhalen de ronde dat de verhuurder van gedeelde werkruimtes op zijn vroegst volgende maand een beursnotering zou krijgen.

De kans groeit dat de beursgang van WeWork naar volgend jaar of nog verder wordt uitgesteld. Dat melden ingewijden tegen de Britse zakenkrant Financial Times.

article

1423194

NEW YORK (AFN) - De kans groeit dat de beursgang van WeWork naar volgend jaar of nog verder wordt uitgesteld. Dat melden ingewijden tegen de Britse zakenkrant Financial Times.

https://nieuws.nl/economie/20190924/beursgang-wework-pas-in-2020-of-later/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/09/24181805/beursgang-wework-pas-in-2020-of-later.jpg

Zakelijk