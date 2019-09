Fiat-technicus aangeklaagd in dieselzaak VS

Een technicus van Fiat Chrysler is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor zijn rol rond sjoemeldiesels van het Italiaans-Amerikaanse autobedrijf. Emanuele Palma zou jarenlang hebben samengespannen om controlerende instanties en consumenten te misleiden.

Palma gaf jarenlang leiding aan een groep technici die in Auburn Hills in de staat Michigan dieselmotoren ontwikkelde en afstelde. Tussen 2011 en 2017 zouden die motoren zich bij uitstoottests anders hebben gedragen dan bij normaal gebruik. Daardoor leken de motoren in tests schoner dan ze werkelijk waren.

Fiat Chrysler liet in een reactie weten volledige medewerking te verlenen aan de autoriteiten in de zaak. Het bedrijf schikte eerder dit jaar een civiele rechtszaak met de Amerikaanse justitie, verschillende staten en autobezitters voor omgerekend om en nabij 880 miljoen euro.