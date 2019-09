Fusie Sprint/T-Mobile in zwaar weer na fraude

De fusie tussen de Amerikaanse telecomaanbieders T-Mobile en Sprint moet worden stilgelegd. Dat vindt de Democratische commissaris Geoffrey Starks van telecomwaakhond FCC. Starks doet zijn oproep omdat er een groot fraudeonderzoek loopt tegen Sprint.

Sprint kreeg onterecht subsidies van de overheid honderdduizenden klanten. Dat geld zou het telecombedrijf aan klanten door moeten geven die recht hadden op zo’n zogeheten Lifeline-subsidie. Voor 885.000 klanten, ongeveer 30 procent van alle Lifeline-klanten die Sprint heeft, gold echter dat ze helemaal geen gebruik maakten van de gesubsidieerde verbinding. Telecombedrijven moeten klanten die de subsidie krijgen, maar hun verbinding niet gebruiken zelf afmelden bij de overheid.

Sprint en T-Mobile kregen na lang gesteggel toestemming van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FCC voor de megafusie. Daarvoor waren de twee bedrijven af en aan enkele jaren met elkaar in gesprek. Het gefuseerde bedrijf wordt na AT&T en Verizon het derde telecombedrijf van de Verenigde Staten.

Het is overigens onduidelijk of ook de Republikeinse FCC-commissarissen voor een pauze zijn. Zij zijn in de meerderheid in het bestuur van de regelgever.