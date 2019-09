Nikkei boekt kleine winst

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag licht hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin die stelde dat de handelsgesprekken met China begin oktober zullen worden hervat. Zorgen over de wereldwijde economie na tegenvallende macro-economische cijfers uit de eurozone en Japan hielden de winsten beperkt.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 22.098,84 punten. Op macro-economische vlak bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in september in het hoogste tempo is gekrompen in zeven maanden, onder druk van de handelsspanningen en afzwakkende wereldeconomie.

Bij de bedrijven dikte Oriental Land 3 procent aan. De uitbater van het Tokyo Disney Resort kondigde aan de toegangsprijzen voor het pretpark per 1 oktober te verhogen. Retailer Fast Retailing en telecomconcern SoftBank, twee zwaargewichten in de Nikkei, verloren 1,2 en 1,8 procent.

De Chinese beurzen gingen vooruit. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,4 procent. Biergigant AB InBev stelde met de beursgang van zijn Aziatische dochter in Hongkong omgerekend 5 miljard dollar op te halen. De aandelen werden voor een prijs van 27 Hongkongse dollar naar de markt gebracht, wat aan de onderkant was van de eerder beoogde bandbreedte. In Seoul steeg de Kospi 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent.