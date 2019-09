Toezichthouder moet schadevergoeding betalen

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet aan drie onroerendgoedhandelaren ieder een schadevergoeding van 40.000 euro betalen. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hebben ze daar recht op wegens aantasting van hun eer en goede naam.

De concurrentiewaakhond had de handelaren eerder hoge boetes opgelegd, omdat zij betrokken zouden zijn bij kartelpraktijken bij al dan niet gedwongen huizenveilingen. Een pand werd dan vaak direct na een veiling doorverkocht in een zogenoemde naveiling. Huizenbezitters raakten zo gedupeerd aangezien hun woning uiteindelijk duizenden euro’s meer opleverde dan op de executieveiling.

In juli 2017 oordeelde het CBb al dat de ACM de overtredingen niet had bewezen en schrapte daarom de opgelegde boetes. De handelaren vroegen het college vervolgens om een vergoeding van de door hen geleden schade. Het CBb oordeelt nu dat het grootste deel van de gestelde schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Maar de ACM moet toch met enige compensatie over de brug komen. Daarbij houdt het CBb ook rekening met eerdere media-aandacht voor de zaak.