Interne steun voor betichte top Volkswagen

De huidige top van Volkswagen weet zich in de strijd met justitie in Duitsland gesteund door het personeel en de raad van toezicht. Die spraken woensdag hun vertrouwen uit in topman Herbert Diess en president-commissaris Hans Dieter Pötsch, die een dag eerder een aanklacht aan de broek kregen vanwege hun rol in het dieselschandaal.

Naast Diess en Pötsch werd ook voormalig VW-topman Martin Winterkorn aangeklaagd. De bestuurders zouden beleggers opzettelijk te laat hebben geïnformeerd over de financiële gevolgen van de affaire rond sjoemelsoftware. Volgens de raad van toezicht zijn daar geen bewijzen voor. Pötsch en Diess blijven daarom in functie. Eerder kwamen medewerkers van de automaker massaal bijeen op het hoofdkantoor om hun steun voor de top uit te spreken.

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld bij emissietesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto’s minder vervuilend dan ze waren. Het schandaal heeft het autoconcern, waar ook merken als Audi en Skoda onder vallen, inmiddels al vele miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost.