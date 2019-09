Limburgs vliegveld wil fors groeien

Maastricht Aachen Airport (MAA) wil doorgroeien naar 1,2 miljoen passagiers in 2050, een verviervoudiging in vergelijking met nu. Ook wil het vliegveld in dat jaar 390.000 ton vracht afhandelen, ongeveer 3,5 keer zoveel als nu. Dat blijkt uit een beleidsplan van MAA, dat woensdag verspreid is door de provincie Limburg.

MAA heeft het plan ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van de ontwikkeling van de nationale Luchtvaartnota 2020-2050. De luchthaven wil in 2026 al zo’n 700.000 passagiers verwerken en 250.000 ton vracht, om van daaruit door te groeien. Dat komt neer op een groei in het aantal vliegbewegingen met 73 procent.

Op dit moment handelt MAA zo’n 275.000 passagiers af, 110.000 ton vracht en telt zo’n 17.000 vliegbewegingen. Tegen een verdere uitbreiding van het vliegveld bestaat in de regio overigens nogal wat verzet, met name als gevolg van de ervaren geluidsoverlast