Nikkei lager na politieke onzekerheid VS

De aandelenbeurs in Japan is woensdag lager geëindigd. Beleggers verwerkten de aankondiging dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een officieel onderzoek naar het afzetten van president Donald Trump is gestart. Ook laaide de handelsvrees weer wat op na uitlatingen van Trump, die China opnieuw beschuldigde van valutamanipulatie en het stelen van intellectueel eigendom.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent in de min op 22.020,15 punten. Computerspelletjesmaker Nintendo zakte 4,3 procent. Volgens persbureau Bloomberg vallen de eerste verkopen van de nieuwe spelcomputer Switch Lite tegen. De Japanse autofabrikant Toyota, die veel voertuigen verkoopt in het buitenland, had last van de handelsperikelen en zakte 1,6 procent.

Technologieconcern SoftBank verloor 2,3 procent. Volgens een bestuurder van telecomwaakhond FCC moet de fusie tussen de Amerikaanse telecomaanbieders T-Mobile en Sprint worden stilgelegd omdat er een groot fraudeonderzoek loopt tegen Sprint. Het Japanse SoftBank is eigenaar van Sprint. Beleggers reageerden daarnaast op het nieuws dat topman Adam Neumann aftreedt bij The We Company, het moederbedrijf van verhuurder van gedeelde werkruimtes WeWork. Daarin heeft SoftBank een groot belang.

De Chinese beurzen deden een stap terug. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 1,2 procent kwijt. In Seoul verloor de Kospi 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,5 procent in. In Nieuw-Zeeland hield de centrale bank de rente onveranderd op 1 procent.