Spionageschandaal bij Credit Suisse

Credit Suisse is in opspraak gekomen door een spionageschandaal rond een voormalige topbestuurder van de Zwitserse bank. De bank zou namelijk privédetectives de oud-topman van de vermogensbeheertak Iqbal Khan hebben laten schaduwen, na diens overstap naar de Zwitserse concurrent UBS.

Khan werd vorige maand benoemd tot medetopman van het wereldwijde vermogensbeheer bij UBS, waar hij in oktober gaat beginnen. In juli ging hij onverwacht weg bij Credit Suisse, na een vermeend conflict met topman Tidjane Thiam. Het financiële concern zou drie private onderzoekers hebben ingehuurd om te onderzoeken of Khan bankiers wilde weglokken bij zijn oude werkgever. Het is niet duidelijk wie opdracht heeft gegeven voor de surveillance van Khan.

De van oorsprong Pakistaanse Khan heeft aangifte gedaan bij de Zwitserse autoriteiten. Hij had naar eigen zeggen een fysieke confrontatie met de privédetectives na een achtervolging. Justitie doet nu onderzoek naar de zaak, terwijl bij Credit Suisse een intern onderzoek loopt. Het is de bedoeling dat dit interne onderzoek deze week wordt afgerond.