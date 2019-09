Surseance voor Thomas Cook Nederland

De Nederlandse divisie van reisorganisatie Thomas Cook heeft enkele dagen na de ondergang van het Britse moederbedrijf uitstel van betaling aangevraagd. Dat is een voorbode van een faillissement. De rechtbank van Amsterdam heeft de aanvraag goedgekeurd en een bewindvoerder aangesteld.

De bewindvoerder gaat de komende dagen op zoek naar mogelijkheden voor de medewerkers en het bedrijf, zoals een doorstart. De Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) heeft de zorg voor klanten van Thomas Cook Nederland of Neckermann Reizen overgenomen.

Een woordvoerster van Thomas Cook Nederland laat weten dat voor de klanten van het bedrijf nu niets verandert ten opzichte van de voorgaande dagen. Voor de reizigers die al weg zijn wordt via de SGR gezorgd. Vakantiegangers die nog niet waren vertrokken wordt aangeraden om bij een reisbureau aan te kloppen. “Dat hoeft niet een reisbureau te zijn waar je hebt geboekt en dat kan ook als je via internet hebt geboekt.”

Thomas Cook Nederland verzorgt jaarlijks voor 400.000 Nederlanders vakanties en heeft een kleine 200 medewerkers in dienst. Die zijn zojuist op een “emotionele bijeenkomst” op het kantoor in Hoofddorp ingelicht door de directie. Zij blijven aan de slag zolang de bewindvoerder denkt dat dat nuttig is.

Maandag viel in Groot-Brittanniƫ het doek voor het moederbedrijf. Thomas Cook was een van de grootste reisconcerns ter wereld. Het vakantie-imperium kampte al langer met financiƫle problemen en torste een grote schuldenlast mee. Een uiterste reddingspoging mislukte zondag.