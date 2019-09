Webshop Hudson’s Bay uit de lucht

De webshop van warenhuisketen Hudson’s Bay ligt plat. Bezoekers van de website krijgen slechts een mededeling te zien dat de site “tijdelijk niet beschikbaar is”. Een woordvoerster van een door de winkelketen ingehuurd pr-bureau zegt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe website, maar zij weet niet waarom de oude site en de bijbehorende webshop uit de lucht zijn gehaald.

Het Canadese Hudson’s Bay bevestigde vorige week zich terug te trekken uit Nederland. De vijftien winkels en het hoofdkantoor worden voor het einde van het jaar opgedoekt. Dat geldt ook voor de webshop, die nu dus al uit de lucht is. Of Hudson’s Bay zich voorbereidt op een opheffingsuitverkoop kon de woordvoerster niet zeggen.

Ondertussen wordt gesproken met eigenaren van de panden waarin Hudson’s Bay is gevestigd over mogelijke oplossingen voor de doorlopende huurcontracten, met een huurgarantie. Momenteel staat van die garantie nog 400 miljoen euro uit. Over de status van die gesprekken kon nog niets worden gezegd.

Hudson’s Bay heeft zijn vaste klanten, zogeheten members van Club Hudson’s Bay, gemeld dat er geen punten meer kunnen worden gespaard bij aankopen. Gespaarde punten kunnen tot 30 september worden verzilverd. Klanten krijgen dan een giftcard van 20 of 50 euro. De waardebon is tot en met oktober dit jaar geldig.