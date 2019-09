Beleggers lopen niet hard voor Peloton

De beursgang van Peloton Interactive, een bedrijf dat speciale fitnessapparatuur maakt, is uitgelopen op een sof. Het aandeel zakte kort na het beursdebuut in New York tot wel 10 procent onder de introductieprijs van 27 dollar per aandeel. Het bedrijf haalde 1,16 miljard dollar op met de beursgang.

Het in 2012 opgerichte Peloton Interactive verkoopt hometrainers en loopbanden in combinatie met tablets. Op die schermen zijn live-trainingen te zien. Peloton verdient zowel met de verkoop van de fitnessapparaten als met abonnementen op trainingsvideo’s.

De introductieprijs van een nieuw aandeel wordt meestal iets onder de werkelijke geschatte waarde ingestoken zodat het bedrijf aantrekkelijk is voor beleggers. Aanvankelijk mikte Peloton op 26 tot 29 dollar per aandeel. De introductie voor 27 dollar was dus al aan de lage kant van de verwachtingen.

Peloton heeft nu een totale beurswaarde van 7,6 miljard dollar. Volgens persbureau Bloomberg is sprake van de op twee na slechtste beursgang in de VS in de afgelopen tien jaar van een bedrijf dat minimaal 1 miljard dollar ophaalde bij beleggers. Het zijn moeilijke tijden voor bedrijven om naar de beurs te gaan. Beleggers lijken wat bevreesd na de moeizame pogingen aanbieder van flexibele werkruimtes WeWork naar de beurs te brengen.