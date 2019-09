Bitcoin zakt onder de 8000 dollar

De bitcoin ging donderdag opnieuw flink onderuit. De waarde van de digitale munt zakte voor het eerst sinds juni onder de 8000 dollar.

De naar marktwaarde gemeten grootste en tevens bekendste cryptomunt is bezig aan een flinke dip. Donderdag is de vijfde dag op rij dat de waarde een tik kreeg. Ook andere cryptomunten zakten in waarde.

Handelaren wijzen onder meer op de tegenvallende introductie van zogeheten futures door het bedrijf achter de beurs van New York onlangs. Met de futures op het Bakkt-platform kan makkelijker door professionele handelaren worden gespeculeerd op koerswijzigingen van de cryptomunt, maar het loopt nog niet storm. De handel in bitcoins wordt overigens niet gereguleerd, waardoor koersmanipulatie mogelijk is en volgens toezichthouders vaak voorkomt.