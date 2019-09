‘Huizen nog verre van energieneutraal’

Nederlandse woningen en gebouwen zijn nog ver verwijderd van de eisen uit het klimaatakkoord. Van de vijftien grootste Nederlandse gemeenten heeft alleen in Almere de meerderheid van de gebouwen minimaal energielabel B. Alle andere gemeenten zitten daar ver onder, blijkt uit een inventarisatie van ingenieursbureau Sweco.

Amersfoort en Utrecht doen het ook nog behoorlijk met beide ruim een derde woningen met minimaal een B-label. Beide steden hebben een redelijk grote nieuwe stadswijk waardoor het percentage energiezuinige woningen is opgekrikt. “Het is opvallend hoe ver we nog verwijderd zijn van de doelstellingen om gebouwen en woningen te verduurzamen”, stelt Vincent Jansen van Sweco.

Vrijwel alle grote steden hebben een grote hoeveelheid woningen met een C-label. Dit zijn woningen die in de jaren zeventig en tachtig zijn gebouwd. Uitzonderingen daarop zijn Amsterdam, Haarlem en Den Haag waar veel oudere woningen zijn. Ook Groningen en Nijmegen, die een relatief grote historische binnenstad hebben, scoren slecht.

Toch kan de situatie snel veranderen. Als de verwarming niet meer door gas, maar door een duurzame bron wordt aangedreven, zijn panden al veel duurzamer. Tien van de grootste gemeenten hebben al een duurzaam warmtenetwerk en er wordt hard gewerkt aan uitbreidingen.