Koeweiti’s investeren in deeldienst SnappCar

Het Nederlandse autodeelplatform SnappCar krijgt steun van het staatsoliebedrijf van Koeweit, ook wel bekend als Q8. Dat olieconcern heeft via zijn Nederlandse keten van tankstations Tango meegedaan aan een nieuwe investeringsronde in het bedrijf. Die leverde in totaal 8 miljoen euro op.

SnappCar, dat particulieren de mogelijkheid geeft hun auto te verhuren, heeft de investering nodig voor zijn ambitieuze groeiplannen. De onderneming wil voor deze zomer 1 miljoen gebruikers voor haar platform, tegenover de 700.000 mensen in Europa die de dienst nu gebruiken. Naast Nederland richt SnappCar de pijlen ook op Zweden, Denemarken en Duitsland.

Tango wil via de investering een graantje meepikken van de markt voor autodelen. Die zit volgens de eigenaar van bijna 200 tankstations in de lift nu consumenten minder belang hechten aan autobezit. SnappCar was volgens Bert Gillis, directeur voor tankstations van Q8 in de Benelux, de beste samenwerkingspartij om daar munt uit te slaan.

SnappCar stelt dat het aantal gebruikers is gestegen van 400.000 in 2017 tot ruim 700.000 nu. Eerder nam de Franse autoverhuurder Europcar een belang van 20 procent in het autodeelbedrijf.

Hoeveel geld het Q8-onderdeel exact in SnappCar steekt in ruil voor welk belang, is niet bekendgemaakt. Aan de nieuwe investeringsronde namen naast Tango ook het autobedrijf Autobinck Group en de Deense investeerder in start-ups Founders deel.