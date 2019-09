AEX opent met kleine plus

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een kleine plus geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen met winsten. Beleggers kijken vooral uit naar de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China volgende maand. Daarnaast bleef de blik gericht op de ontwikkelingen rond de afzettingsprocedure van president Donald Trump.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 579,25 punten. De MidKap daalde een fractie tot 822,41 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,4 procent. Londen won 0,8 procent.

ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een winst van 1,3 procent. Volgens persbureau Bloomberg overweegt het staalconcern een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada, Braziliƫ en Liberia af te stoten. Uitzender Randstad (min 2,2 procent) noteerde ex dividend.

Chipmachinemaker ASML zakte 1,2 procent na een tegenvallend kwartaalbericht van de Amerikaanse maker van geheugenchips Micron Technology. Bij de middelgrote fondsen verloren de toeleveranciers aan de chipsector ASMI en Besi 1,6 procent en 0,7 procent.