Meer passagiers voor Nederlandse vliegvelden

Nederlandse luchthavens blijven meer passagiers verwelkomen. In het tweede kwartaal dit jaar steeg het aantal reizigers dat van en naar de vijf nationale luchthavens vloog tot 21,8 miljoen. Dat is 2,7 procent meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de kleinere vliegvelden groeien hard. Zo nam op luchthaven Eindhoven Airport het aantal passagiers met 12,5 procent toe tot 1,9 miljoen reizigers. Rotterdam The Hague kreeg bijna 640.000 passagiers over de vloer, wat neerkomt op een stijging van 9 procent.

Daar staat tegenover dat op Schiphol het aantal passagiers met maar 1,4 procent steeg tot 19 miljoen personen. De groei van de belangrijkste luchthaven van Nederland vlakt al sinds 2018 af, omdat Schiphol tegen de maximale grens van 500.000 vliegbewegingen per jaar zit.

Het totale aantal vliegbewegingen op alle vijf nationale luchthavens was in het tweede kwartaal 175.000. Dat is nagenoeg gelijk aan de hoeveelheid vluchten een jaar eerder, aldus het CBS. Het totale gewicht aan luchtvracht dat via Nederlandse vliegvelden werd vervoerd, nam met ruim 9 procent af tot 414.000 ton.