Nikkei eindigt week met verlies

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevig verlies geëindigd. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China en de zorgen over sancties tegen het Chinese technologieconcern Huawei. De andere Aziatische beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio ging 0,8 procent lager het weekeinde in op 21.878,90 punten. Japan Display kelderde ruim 10 procent. Een reddingsplan voor de Japanse LCD-schermenmaker en leverancier van Apple is op losse schroeven komen te staan. De Chinese investeerder Harvest Tech Investment Management zou zijn toegezegde investering willen terugtrekken.

Kansai Electric raakte bijna 6 procent kwijt door zorgen over de interne financiële controles. De president van het elektriciteitsbedrijf liet weten dat hij en andere bestuurders in de afgelopen zeven jaar betalingen hebben ontvangen van een locoburgemeester van een stad waar het bedrijf een kerncentrale heeft.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds nagenoeg vlak. Zakenzender CNBC meldde dat de handelsgesprekken tussen de VS en China op 10 oktober in Washington worden hervat. Een Amerikaanse overheidsfunctionaris liet daarnaast weten dat de kans klein is dat de aangekondigde Amerikaanse beperkingen op handel met Huawei opnieuw deels worden uitgesteld.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. In Seoul zakte de Kospi 1,1 procent. De Zuid-Koreaanse chipmakers SK Hynix en Samsung verloren 2,5 procent en 1,6 procent, na tegenvallende verwachtingen van de Amerikaanse branchegenoot Micron Technology. De All Ordinaries in Sydney won 0,5 procent.