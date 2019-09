Personeel Chemours gaat staken

Personeel van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht gaat staken in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond FNV zegt dat onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen en dat een ultimatum is verlopen. Het werk wordt vrijdag om 16.00 uur neergelegd.

De acties loopt volgens FNV in ieder geval door tot en met maandag 30 september, tenzij Chemours over de brug komt. FNV verwijt het chemiebedrijf zijn personeel te negeren. De bond eist een loonsverhoging van 5 procent met een minimum van 150 euro per maand. Ook jeugdschalen moeten worden afgeschaft en er moet een generatiepact worden gesloten, waarin oudere werknemers minder kunnen gaan werken en in plaats daarvan jongere werknemers worden aangenomen.

Bij Chemours werken zo’n 500 werknemers, van wie 300 personeelsleden onder de huidige cao vallen. Tijdens de staking draait de fabriek op een heel laag pitje, zodat de veiligheid kan worden gegarandeerd.

Een zegsman van Chemours zegt de staking te betreuren. Volgens hem ligt er een goed eindbod dat zich kan meten met arbeidsvoorwaarden bij sectorgenoten. Hij benadrukt verder dat de veiligheid in overleg met FNV is gewaarborgd. Verder wil de woordvoerder niet te veel op de zaken vooruitlopen.