Plopsa kondigt tweede pretpark aan in Polen

Plopsa gaat een tweede pretpark bouwen in Polen. Dit gaat Majaland Warschau heten. Het nieuwe park zal, zoals de naam al doet vermoeden, vooral in teken staan van het populaire karakter Maya De Bij. Met de aanleg is een investering gemoeid van 30 miljoen euro.

In september vorig jaar openden investeerder Momentum Capital en de Plopsa Group al hun eerste Plopsa-park in Polen, in het grensgebied met Duitsland: Majaland Kownaty. Dat is een groot succes, zeggen ze. De doelstelling van 250.000 bezoekers werd een jaar na de opening al behaald.

Momenteel loopt er in Majaland Kownaty een tweede investeringsfase waarbij opnieuw 20 miljoen euro geïnvesteerd wordt. Een houten achtbaan van 7,5 miljoen euro, het eerste deel van de investering, werd deze zomer geopend. Volgende zomer opent de gloednieuwe zone Wickieland, eveneens goed voor een investering van 7,5 miljoen euro.

De Plopsa Group telt inmiddels zeven pretparken: vier in België, één in Nederland, één in Duitsland en Majaland Kownaty in Polen. Naast het aangekondigde nieuwe park in Warschau, werd onlangs gestart met de bouw van een gloednieuw waterpark in België.