PSV boekt hoogste nettowinst in 10 jaar

PSV heeft voor het achtste jaar op rij zwarte cijfers kunnen schrijven. De club uit Eindhoven hield aan het afgelopen voetbalseizoen netto 4,6 miljoen euro over. PSV meldt dat dit het hoogste resultaat van de afgelopen tien jaar is.

Als landskampioen wist de ploeg van trainer Mark van Bommel afgelopen seizoen de groepsfase van de lucratieve Champions League te halen. Daardoor steeg de omzet naar bijna 97 miljoen euro, maar liefst 35 miljoen meer dan een jaar eerder toen PSV bleef steken in de voorrondes van de Europa League en zo geen Europese inkomsten had. Desondanks hielden de Brabanders nog een bescheiden winst van 160.000 euro over aan het seizoen 2017-2018.

PSV verwacht in het huidige voetbaljaar weer een positief netto resultaat te behalen, vooral dankzij de nodige transfers. Zo werd Hirving Lozano voor zo’n 40 miljoen euro aan Napoli verkocht.