Spoorvervoerders Eurostar en Thalys gaan samen

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF heeft plannen om haar onderdelen Eurostar en Thalys samen te voegen. De fusie zou over anderhalf tot twee jaar een feit kunnen zijn, aldus SNCF-topman Guillaume Pepy.

Eurostar is de Britse dochter van de Franse spoorwegmaatschappij, die met hogesnelheidstreinen Londen en Parijs verbindt. Thalys, waar het Belgische nationale spoorbedrijf NMBS een belang in heeft, doet op hoge snelheid de route tussen Parijs, Brussel, Amsterdam en Keulen.

Uiteindelijk zal SNCF een meerderheidsbelang in de gecombineerde bedrijven bezitten. De rest wordt gedeeld door NMBS en een paar investeerders. Momenteel heeft SNCF de meerderheid in beide bedrijven: het bezit 55 procent van Eurostar en 60 procent van Thalys.

Het gecombineerde bedrijf heeft een omzet van ongeveer 1,1 miljard euro en vervoert 18,5 miljoen passagiers, op basis van de cijfers over 2018. De ambitie van het samengevoegde bedrijf zou zijn om tegen 2030 ongeveer 30 miljoen reizigers per jaar te vervoeren. De afgelopen jaren waren plannen om de twee samen te voegen opgeschort, omdat het aantal passagiers daalde vanwege de aanslagen in Frankrijk in 2015 en 2016. Het project dat nu is begonnen heeft de naam ‘Greenspeed’ gekregen.