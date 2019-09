Topman easyJet: geen reden voor vliegschaamte

Johan Lundgren, topman van budgetvliegmaatschappij easyJet is het “totaal niet eens met vliegtaks en vliegschaamte. Dat maakt de Zweed duidelijk in een interview met het AD.

Hij erkent dat dit in zijn functie ook valt te verwachten. “Het is echter niet de vraag of mensen willen vliegen, maar meer met wie ze willen vliegen. Namelijk met maatschappijen die hun verantwoordelijkheid nemen”, stelt Lundgren in de wetenschap dat deze zomer een recordaantal mensen met easyJet vloog.

Wel onderkent hij de gevolgen van vliegtuigen voor het milieu. Lundgren in het AD: “We werken met Airbus, Safran en Wright Electric aan een toestel voor 150 passagiers waarmee we vanaf 2035 bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Londen kunnen vliegen. Voor langere afstanden denken we aan een CO2-opslag.”

Ook vliegtaks is volgens hem nutteloos, omdat die voor alle vluchten even hoog wordt, terwijl langere vluchten slechter zijn voor het milieu. Hij snapt ook niet dat overstappassagiers op Schiphol, die het milieu toch ook belasten en misschien nog wel meer, worden ontzien met vliegtaks.

“Wij geven nu miljarden uit aan de nieuwste Airbustoestellen, die 15 procent minder brandstof gebruiken. Dat is goed voor het milieu en voor ons, met de stijgende olieprijzen. Denkt men werkelijk dat wij dat ook kunnen doen met al die heffingen en belastingen? Dán komt misschien uit wat sommigen nu ten onrechte beweren: dat de luchtvaart niet investeert in het milieu.”