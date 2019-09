Japan verhoogt btw na lang aarzelen

De Japanse regering verhoogt de verbruiksbelasting of een soort btw uiteindelijk toch naar 10 procent. Gevreesd wordt dat de stap een recessie ontketent, maar die angst is nu wat afgenomen. Deze belasting gaat 1 oktober van 8 naar 10 procent. De regering van premier Shinzo Abe zegt het geld hard nodig te hebben om belangrijke doelstellingen van het beleid te realiseren.

Het verhogen van de belasting op consumptieartikelen heeft eerder wel een erg negatieve invloed op de economie gehad. Op de verhogingen in 1997, van 3 naar 5 procent, en die in 2014, naar 8 procent, volgden recessies. Volgens Martin Schultz van het Fujitsu Research Institute komt dat door de kwetsbare koopkracht van de meeste Japanners die hun lonen in 20 jaar tijd niet hebben zien stijgen.

Er zijn wel uitzonderingen voor bepaalde levensmiddelen. Ook de btw op ‘afhaal’ eten blijft 8 procent, mits het echt wordt meegenomen. Wie bijvoorbeeld een sandwich in een winkel of bakkerij opeet, betaalt 10 procent, wie hem mee naar buiten neemt 8 procent.