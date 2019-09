‘Mr Porsche’ Ben Pon overleden

Ben Pon, de zoon van de oprichter van familiebedrijf Pon Holdings, is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. De telg uit de bekende Nederlandse autofamilie stond binnen Pon ook wel bekend als Mr Porsche, omdat hij zich jarenlang inzette voor de verzelfstandiging en professionalisering van de Nederlandse Porsche-activiteiten en de uitbreiding van het dealernetwerk.

Pon was van 1965 tot en met 1988 directeur bij Pon Porsche Import. Zijn leven stond in het teken van snelle auto’s. Hij maakte in 1961 als autocoureur zijn debuut voor Porsche op de Nürburgring. In datzelfde jaar reed hij drie races in het GT kampioenschap en een jaar later maakte hij zijn debuut in de Formule 1 op Zandvoort. Het bleef bij één optreden van welgeteld vier rondjes in de koningsklasse van de autosport.

Ook nam Pon deel aan de Olympische Spelen van 1972. Hij kwam uit op het onderdeel kleiduivenschieten. Hij nam in 1988 afscheid van het familiebedrijf en begon een wijngaard in Californië.