Online marketing tips voor ondernemers tijdens de feestdagen

We naderen de laatste maanden van het jaar en dit betekent voor veel ondernemers omzet draaien. Een groot deel van de jaaromzet vindt namelijk in deze periode plaats. Nieuws.nl geeft een aantal online-marketingtips hoe je als ondernemer 2019 positief en met groei kan afsluiten.

De pepernoten liggen alweer in de supermarkt en voor je het weer staan de kersbomen opgetuigd in de woonkamer, bij de receptie en in de winkels. Heb jij al nagedacht over je online marketinginzet gedurende deze maanden, en dus ook tijdens de feestdagen? Het lijkt nog even te duren, maar voor je het weet is het december. En straks hebben we ook nog Halloween en Black Friday.

Kerstpakket

Veel ondernemers halen een groot deel van de jaaromzet uit deze laatste maanden van het jaar. Hoe zorgvuldiger je over de mogelijkheden nadenkt, des te meer kans dat de resultaten beter zullen zijn. Een jaaromzet wordt allereerst alleen gehaald door je eigen inzet en die van je medewerkers. Waardering is belangrijk, ook tijdens de feestdagen. Nog geen kerstpakket in huis? Bestel deze online en verras de mensen om je heen met een origineel pakket.

Overzicht budget

Hoeveel budget heb je? Het is belangrijk dat je financieel helder voor ogen hebt wat je deze laatste maanden kunt uitgeven aan je online marketing. Breng in kaart wat je nog hebt, dan kun je aan de hand van de verschillende online marketingkanalen bepalen hoeveel je waarop in wilt zetten. Over het algemeen zijn de laatste maanden uitermate geschikt om aankopen te stimuleren. Mensen zijn in deze maanden namelijk vaak op zoek naar cadeaus. Omdat online marketingcampagnes zeer conversiegericht ingestoken kunnen worden en alles meetbaar is, kun je hier veel extra omzet mee genereren.

Je bedrijf onder de aandacht brengen of aankopen stimuleren kan goed met bijvoorbeeld Google Ads of een Facebook- of Instagram-campagne. Is jouw marketingdoel om juist meer bereik te genereren of extra onder de aandacht te komen met een speciale campagne? Kies (daarnaast) dan bijvoorbeeld voor een video op YouTube of Facebook of een mooie bannerset.

Als je tijdens de feestdagen extra wil opvallen, dan is het wellicht een goed idee om een speciaal feestthema te bedenken. Je kan je logo in de kerstsfeer brengen, maar je kan ook een tijdelijke feestdagen stijl ontwikkelen, inclusief storytelling. Zorg dat alle materialen binnen de kanalen in jouw marketingmix op elkaar zijn afgestemd.

Acties en korting

Gedurende de feestdagen worden volop cadeaus gekocht, zowel rondom Sinterklaas als de Kerst. Het inzetten van acties rondom de feestdagen kan eraan bijdragen dat je interessanter wordt dan jouw concurrenten. Dergelijke acties kan je feestelijk aankleden met het door jou gekozen feestdagen thema en eventueel een passende naam. Naast korting geven kun je natuurlijk ook een leuke winactie bedenken.

Vergeet tenslotte je trouwe klanten niet, zeker als je met feestelijke boodschappen en acties komt. Hiervoor is emailmarketing zeer geschikt tijdens de feestdagen. Een waarderende kerst- of nieuwjaarswens wordt altijd gewaardeerd en kan goed gecombineerd worden met interessante acties binnen het gekozen feestthema.