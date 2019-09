Overleg coalitie Italië over economie mislukt

Partijen die de nieuwe coalitieregering van de Italiaanse premier Giuseppe Conte steunen, zijn er niet in geslaagd een gezamenlijk economisch beleid op papier te zetten. Het Italiaanse persbureau ANSA meldde maandag dat het overleg tot in de nacht duurde, maar is mislukt.

De sociaaldemocratische minister van Financiën en Economische Zaken, Roberto Gualtieri van de Democratische Partij, wil een blauwdruk voor het beleid ten aanzien van de begroting 2020. Er ontstond naar verluidt grote onenigheid over de rol van een eventuele btw-verhoging om te voorkomen dat het begrotingstekort straks uitstijgt boven de 2,1 procent van het bruto binnenlandse product.

Minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio, de leider van de grootste coalitiepartner, de M5S (Vijfsterrenbeweging), en liberaal ex-premier Matteo Renzi, die onlangs voor zichzelf is begonnen met de partij Italia Viva, zouden zich fel hebben verzet tegen elke vorm van verhoging van de btw. Na het overleg zei Conte dat de regering geen nieuwe btw-verhoging nodig heeft, omdat hij geld heeft gevonden om dat te voorkomen.