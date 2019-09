PostNL straalt op groene beursdag

De Amsterdamse beurs is maandag op de laatste dag van het kwartaal met een kleine plus gesloten. De meeste aandacht ging uit naar PostNL op een verder niet erg spannende beursdag. Ook elders in Europa lieten de beurzen weinig beweging zien in afwachting van nieuwe ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsvete, de afzettingsprocedure van president Donald Trump en de brexit.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent hoger op 580,23 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 834,10 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. Londen verloor 0,2 procent.

PostNL profiteerde van groen licht van het kabinet voor de voorgenomen overname van concurrent Sandd, en steeg daarop bijna 10 procent in de MidKap. Het postbedrijf kreeg vrijdag nabeurs onder strenge voorwaarden alsnog toestemming om Sandd over te nemen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) gaat daarmee in tegen het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die eerder deze maand besloot juist geen vergunning te verlenen voor de fusie.

Bij de hoofdfondsen zakte KPN 0,6 procent nadat het telecomconcern de beoogde aanstelling van Dominique Leroy tot bestuursvoorzitter introk. Volgens KPN zou het onderzoek dat in België door justitie loopt naar de voormalige topvrouw van Proximus voor te veel onzekerheid zorgen.

Philips was de grootste winnaar in de AEX met een plus van 2,3 procent. Betaalbedrijf Adyen (min 2,4 procent) eindigde onderaan. ASMI steeg 2,4 procent bij de middelgrote fondsen na aankondiging van het vertrek van topman Chuck del Prado. Hij wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen.

BP daalde 0,7 procent in Londen. Topman Bob Dudley van het Britse olie- en gasconcern werkt volgens Sky News aan een vertrek bij het bedrijf. In Frankfurt klom Klöckner & Co 2,1 procent. De Duitse staalhandelaar ziet volgens het Duitse Handelsblatt af van een fusie met staalgigant Thyssenkrupp (min 1,3 procent). Het besluit zou een gevolg zijn van het wegsturen van topman Guido Kerkhoff bij Thyssenkrupp.

De euro was 1,0903 dollar waard, tegen 1,0944 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent tot 55,12 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 60,85 dollar per vat.