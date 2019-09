Staking bij GM gaat derde week in

General Motors (GM) en vakbond United Auto Workers (UAW) zetten hun onderhandelingen over een nieuwe cao-deal maandag voort. Ondertussen gaat de grote staking bij de Amerikaanse autobouwer de derde week in.

Sinds 16 september is bij tientallen vestigingen in de Verenigde Staten het werk neergelegd, vanwege een conflict over onder meer lonen en banen. Het was de eerste landelijke staking bij GM in twaalf jaar. De staking kostte het bedrijf al honderden miljoenen dollars. Ongeveer 48.000 werknemers sloten zich aan bij de acties.

Naar verluidt zijn de partijen wel nader tot elkaar gekomen. De hoop is dat op korte termijn een definitieve overeenkomst bereikt kan worden tussen de partijen. “Een overeenkomst moet een sterkere toekomst neerzetten voor werknemers en het bedrijf”, aldus GM.